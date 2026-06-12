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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Toplantısı'nda konuştu:

        YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Toplantısı'nda konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Stajı kısa süreli ve sınırlı bir uygulama olmaktan çıkararak eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 19:42 Güncelleme:
        YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Toplantısı'nda konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Stajı kısa süreli ve sınırlı bir uygulama olmaktan çıkararak eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz" dedi.

        Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyareti sonrası odada düzenlenen "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Toplantısı"na katılan Özvar, yükseköğretimde istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürüttüklerini söyledi.

        Özvar, üniversite-sektör işbirliğinin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Üniversiteler kadar işletmelerimize de önemli görevler düşüyor. Sanayicimiz bu işe sahip çıkarsa büyük bir başarı hikayesi yazacağız. Ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Sanayicilerimize sesleniyorum, gelin meslek yüksekokullarımızın yönetimini birlikte yapalım, müfredatı birlikte şekillendirelim. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermiyor."

        - Staj, eğitimin ayrılmaz bir parçası olacak

        YÖK Başkanı Özvar, bu çalışmayla birlikte öğrencilerin iş hayatı içinde daha aktif olacağını anlatarak "Stajı kısa süreli ve sınırlı bir uygulama olmaktan çıkararak eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında ise 7+1 ve 6+2 modelleriyle öğrencilerimizin bir veya iki dönemlerini doğrudan iş hayatının içinde geçirmelerini hedefliyoruz." dedi.

        Bu sürecin klasik anlamda uzun bir staj değil; kredilendirilen, değerlendirilen ve akademik olarak takip edilen, yapılandırılmış bir eğitim modeli olduğunu belirten Özvar, pilot uygulamanın ilk etapta yaklaşık 120 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsayacağını, elde edilecek sonuçların modelin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yön vereceğini ifade etti.

        - Diş Hekimliği Fakültesi müjdesi

        Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin bu yıl öğrenci kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

        Fakültenin altyapısının güçlendirilmesi için yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışılacağını vurgulayan Özvar, yeni fakültenin hayırlı olmasını diledi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Gaziantep'in üretim kültürü ve girişimcilik ekosistemiyle uygulama için en uygun şehirlerden biri olduğunu belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 21'inci yüzyılın veri ve teknoloji çağı olduğuna işaret ederek "Veriyi oluşturamazsak pazar olmaya devam edeceğiz. İnsana yatırım yapmak için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Ne yapmak istiyorsanız buna en hazır şehir biziz. İnsan gücüne ve organizasyon kabiliyetine sahibiz." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’’ın da konuşmalarının ardından YÖK, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

        İmza törenine Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Ak ve Prof. Dr. Arif Bilgin, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu ile bölgedeki üniversitelerin rektörleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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