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        Gaziantep'te ekmek sandığına giren yılan yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin ekmek sandığına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te ekmek sandığına giren yılan yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin ekmek sandığına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Güllühöyük Mahallesi'nde Y.Y'ye ait ekmek fırınında çalışanlar, ekmek sandığında yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti.

        Yılanı kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan iş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yakalama aparatıyla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Çuvala konulan yılan, kırsal alanda doğal yaşam ortamına bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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