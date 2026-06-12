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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 30 bin 212 öğrenci LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek

        Gaziantep'te 30 bin 212 öğrenci LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında kentte 30 bin 212 öğrencinin sınava gireceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Gaziantep'te 30 bin 212 öğrenci LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında kentte 30 bin 212 öğrencinin sınava gireceğini bildirdi.

        Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınavın kent genelinde 90 binada, 1628 salonda ve 6 bin 131 görevlinin katkısıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

        Sınava girecek 30 bin 212 öğrenciye seslenen Çeber, bugüne kadar gösterdikleri emek ve gayretin karşılığını alacaklarına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sınav süresince güvenlik güçlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımız görevlerinin başında olacaktır. Sınav yapılan okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek faaliyetlere müsaade edilmeyecektir. Kıymetli hemşehrilerimden de özellikle ricam, öğrencilerimizin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınarak bu önemli günde onlara destek olmalarıdır. Küçük bir hassasiyet, bir evladımızın geleceğine büyük katkı sağlayacaktır. Sınava girecek tüm şahinlerime gönülden başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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