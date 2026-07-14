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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'de tam puan alan öğrencilere tam altın

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan 11 öğrenciye tam altın verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'de tam puan alan öğrencilere tam altın

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alan 11 öğrenciye tam altın verilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, LGS'de tam puan alan Ali Eymen Karataş ile Ahmet Ulaş'ın ailelerini ziyaret etti.

        Ailelerle sohbet eden Şahin, başarılı öğrencileri tam altın hediye etti.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Şahin, başarının yalnızca öğrencinin gayretiyle değil, ailelerin desteğiyle mümkün olduğuna değinerek, sınav döneminde ailelerin çocuklarına sağladığı huzurlu ortamın ve doğru yaklaşımın önem taşıdığını vurguladı.

        Açıklamada "LGS 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Gaziantepli 11 öğrenci, tam altın ödülünün yanı sıra Bosna Hersek gezisiyle de ödüllendirilecek." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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