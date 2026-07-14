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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gaziantep'te temel atma ve açılış törenine katıldı:

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gaziantep'te temel atma ve açılış törenine katıldı:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak bu toprakların özgün her bir unsurunu korumak, yaşatmak ve nesillerimize eksiksiz şekilde ulaştırmak adına durup dinlenmeden çalışmaktayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gaziantep'te temel atma ve açılış törenine katıldı:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak bu toprakların özgün her bir unsurunu korumak, yaşatmak ve nesillerimize eksiksiz şekilde ulaştırmak adına durup dinlenmeden çalışmaktayız." dedi.

        Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Kentte açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Ersoy, "Bakanlık olarak gerek kültür ve sanat merkezleri olsun gerekse kütüphane, yahut müzeler olsun inşa edilen her eserin insanımızın hayatına değer katmasını, zamanını hem keyifli hem verimli kullanmasına olanak sağlamasını amaçlıyoruz. Ayrıca eserlerin hangi özel alana inşa edilirse edilsin bilgiye, kültüre ve sanata yer vermesini ve öğrenme, eğlenme, deneyimleme gibi beklentileri karşılamasını hedefliyoruz. Bu sebeple daima sosyal yaşam alanı konseptini hayata geçiriyor, her yaş ve kesimin uğrak yeri olacak kurumsal yapılar vücuda getiriyoruz." diye konuştu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de bu anlamda vatandaşlara en yüksek standartları sunduğunu ve daima daha iyisini hedeflediğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

        "1788 kişilik oditoryumu ve 4 bin metrekarelik kapalı fuar alanıyla bu merkezin Gazianteplilerin ticaret, kültür ve sanat hayatında ciddi etkisi olacağına inanıyorum. Kongre, sergi ve workshop salonları, cep sineması, işitme ve görme engelli seyirci salonları ve sosyal donatılarıyla gerçekten istisnai bir proje hazırlanmış. Her türlü temsilin yapılabilmesi için gerekli ses, ışık, dekor sistemlerine ve hareketli ön sahne platformuna sahip oditoryumu ile burada çok özel sanat buluşmalarının gerçekleşeceğini, çok renkli anların yaşanacağını da rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yapı tamamlandığında, ekonomik hayattan sosyokültürel hayata şehrimiz için çok ciddi bir kazanım olacaktır ve sunduğu imkanlarla farklı kazanımlara da kapı açacağı şüphesizdir."

        - "Gaziantep insana çok şey sunma kavramının adeta şehirleşmiş halidir"

        Akdeniz ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan topraklarda bulunduklarını dile getiren Ersoy, "Bunca medeniyetin burada hemdem olması ve İpek Yolu'nun üzerinde bulunması sebebiyle Gaziantep, binlerce yıllık bir kültürel birikimin son derece zengin ve derin izlerini taşıyor. İnançtan mimariye, geleneksel sanatlardan mutfağa, antik kentlerden doğaya Gaziantep insana çok şey sunma kavramının adeta şehirleşmiş halidir." ifadelerini kullandı.

        Dünya mutfak literatüründe söz sahibi olan Gaziantep'in bu alanda Türkiye'nin uluslararası arenadaki en baskın ve özel şehri olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

        "Bakanlık olarak bu toprakların özgün her bir unsurunu korumak, yaşatmak ve nesillerimize eksiksiz şekilde ulaştırmak adına durup dinlenmeden çalışmaktayız. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Gaziantep bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk kültür ve turizminin temel destinasyonlarından biri olma özelliğini sürdürecektir. Sahip olduğu bunca farklı zenginlik ve potansiyel, titizlikle değerlendirilecek, ülkemize ve insanımıza fayda ve kazanç sunmaya devam edecektir."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentteki tüm paydaşlarla bir arada çalıştıklarını belirterek, merkezin sadece Gaziantep'e değil, çevre illere de katkı sağlayacağını söyledi.

        Törende İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yaptığı duanın ardından butonlara basılarak temsili temel atıldı.

        Bakan Ersoy ile beraberindekiler daha sonra Kamil Ocak Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanan Dijital Sanat Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ersoy, Mutlu Kafe'de çalışan down sendromlu gençlerle bir süre sohbet etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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