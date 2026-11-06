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        Gaziantep Büyükşehir'den oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkan projesi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi Konut ve S.S. Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, oto sanayi esnafının uygun fiyatla dükkan sahibi olması için protokol imzaladı. "Az kazanç, çok iş" sloganıyla hazırlanan projede dükkanlar 100 metrekareden 2 bin metrekareye kadar farklı büyüklüklerde inşa edilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir'den oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkan projesi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi Konut ve S.S. Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, oto sanayi esnafının uygun fiyatla dükkan sahibi olması için protokol imzaladı. "Az kazanç, çok iş" sloganıyla hazırlanan projede dükkanlar 100 metrekareden 2 bin metrekareye kadar farklı büyüklüklerde inşa edilecek.

        Sanayi esnafının iş yeri ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan proje kapsamında, satışa sunulacak dükkanlarda fiyatlar, 100 metrekarelik alanlar için 2 milyon ile 2,2 milyon TL arasında başlayacak, 2 bin metrekarelik dükkanlarda 6 milyon ile 7 milyon TL seviyelerine kadar çıkacak. Projenin hafriyat çalışmalarına 15 Kasım’da başlanması planlanıyor. Esnaf temsilcilerinin talebi üzerine teslim süresi 12 aya indirildi. Dükkanların gelecek yılın kasımaralık döneminde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Tahsislerde gerçek ihtiyaç sahibi olma kriteri gözetilecek. Dükkanlar yatırım veya yeniden satış amacıyla başvuranlara değil, kirada olan ya da mevcut iş yerine sığmayan esnafa verilecek.

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        "Kiracılık nedir bilirim, alın terini bilirim"

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oto sanayici ve esnaf için hazırlanan projelerde Gazi Konut’un kurumsal yapısına, işin ehline teslim edilmesine ve verilen sözlerin tutulmasına dikkat çekti. Kendi gençlik ve yeni evlilik yıllarında yaşadığı kiracılık zorluklarını anlatan Şahin, esnafın iş yeri sahibi olmasının önemini vurgulayarak, "Hiç unutmuyorum, Uzunçarşı’da bir sanayici. Gittik, kasayı açtı, ortalık tapu dolu. Benim kiraya istediğim evin tapusunu aradı. Ondan sonra istediği kira birimizin maaş. O günü hiç unutmuyorum: ‘Bir Antep peynirinin kilosu bilmem kaç lira, bundan aşağı veremem’ dedi. İşte bizim birbirimizden bir farkımız yok. O yüzden kiracılık nedir bilirim, yokluk nedir bilirim, yoksulluk nedir bilirim, alın terini bilirim, helal kazancı bilirim. Siz neyi bilirseniz başkanınız da onu bilir. O yüzden biz etle tırnağız, biz kardeşiz" dedi.

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        "Esnafımızın en büyük sıkıntısı iş yeri ve kira sorunuydu"

        S.S. Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Balcı, yeni sanayi sitesi projesinin esnafın iş yeri ve kira sorununa çözüm amacıyla hazırlandığını söyledi. Bir dükkânda birden fazla ustanın çalışmasının resmi işlemleri ve çırakların eğitim merkezlerine gönderilmesini zorlaştırdığını belirten Balcı, "Esnafımızın en büyük sıkıntısı iş yeri ve kira sorunuydu. Bir dükkânda 34 ustamız çalıştığı için maliye kayıtlarını açamıyor, çıraklarını eğitim merkezlerine gönderemiyorlardı. Her yılbaşı geldiğinde ‘Dükkân sahibi bizi çıkaracak mı, kirayı ikiüç katına mı çıkaracak?’ endişesiyle esnafımızın uykusu kaçıyordu. Bu sorunların çözümü için Başkanımız Fatma Şahin’e giderek bize bir sanayi sitesi alanı lazım olduğunu söyledim. Başkanımız Fatma Şahin de Mavikent Sanayi Sitesi’nin yanındaki mera alanı için bakanlıklarla yazışmaları yaptığını belirterek, ‘Burası meradan çıkar, hazineye dönüşürse sözüm namustur, buraya sanayi sitesi yapacağım’ dedi. Sözünün arkasında duran Başkanımız Fatma Şahin’e esnafımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        "Esnafın ticarethanesi olacak ki ev alabilsin"

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vizyonuyla projelerin şekillendiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Haz, "Başkanımızın dünya vizyonu olan ve 7/24 çalışan bir yapısı olunca, biz de ister istemez güzel projeler üretiyoruz" dedi.

        Gazi Konut olarak bugüne kadar alt ve orta gelir grubuna yönelik uygun fiyatlı konutlar ürettiklerini hatırlatan Haz, esnafa yönelik ticari alan projesinin çıkış noktasını, "Bakanımızın talimatıyla, biz bu kadar mesken yapıyoruz ama esnafımızın da bir dükkan ihtiyacı var. Ticarethane olacak, para kazanacak, ondan sonra gelip ev alacak. Sanayi esnafımızın bir ticarethanesi olursa evini daha rahat alır" şeklinde anlattı.

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        "Verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz"

        Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, seçim sürecinde sanayi esnafına verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Projeye katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve kooperatif başkanı Ramazan Balcı’ya teşekkür eden Yıldırım, zorlu şartlarda alın teriyle çalışan sanayi esnafına yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

        "Esnafımız dükkanlarına 12 ay içinde kavuşacak"

        Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Akdoğan, işlerini bırakarak törene katılan Mavikent esnafına ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Projenin Gazi Konut tarafından yürütülmesinin önemine değinen Akdoğan, dükkanların 12 ay içinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Akdoğan, her zaman esnafın emrinde olduğunu ifade etti.

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        Onat Kutlar Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, S.S. Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Balcı, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Akdoğan, sektör temsilcileri ve sanayi esnafı katıldı.

        Konuşmaların ardından protokol imza törenine geçildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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