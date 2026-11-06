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        Merinos Voleybol'da hedef namağlup şampiyonluk

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Merinos Voleybol, sezon sonunda Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Merinos Voleybol'da hedef namağlup şampiyonluk

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Merinos Voleybol, sezon sonunda Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak istiyor.

        Sezon başında kadrosunu tamamen yenileyen Gaziantep temsilcisi, ligde çıktığı 6 maçta rakiplerine yalnızca 3 set vererek 17 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.

        Son olarak sahasında konuk ettiği İBA Kimya TED Ankara Kolejliler'i 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, namağlup ünvanını korudu.

        Merinos Voleybol Takımı Başantrenörü Refik Kayıkçı, AA muhabirine, sezona iyi başladıklarını ve takımın kısa sürede önemli bir uyum yakaladığını söyledi.

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        Ligdeki yenilmezlik serisinin takıma öz güven kazandırdığını belirten Kayıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu namağlup ünvanı bizim için güzel oldu. Takıma bir öz güven geldi, motive oldular. Her maça artık ayrı hazırlanıyoruz. Herkes bize göre hazırlanmaya başladı. Bu da bizim öz güvenimizi artırdı. İnşallah namağlup olarak ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Bu lig zorlu olduğu için öncelikle play-off'u hedefliyoruz. Tabii ki Sultanlar Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ama bizim adımımız, maçlarda yaptığımız gibi hafta hafta gitmek. Play-off süreci, final, ardından inşallah Sultanlar Ligi'ne çıkacağız."

        -"Artık kazanmayı bilen bir takımız"

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        Merinos Voleybol'un orta oyuncusu Sevim Odabaşı da takım olarak yakaladıkları galibiyet serisinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        TED Ankara Kolejliler maçında önemli bir geri dönüşe imza attıklarını dile getiren Odabaşı, "Artık kazanmayı öğrendik diye yorumluyorum. Kazanmayı bilen bir takımız. Kazandığımız sürece çok mutluyuz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Ne kadar geriye düşersek düşelim bir şeylerden korkmuyoruz." dedi.

        Takımın pasörü Selen Naz Kıran ise yeni kurulan kadronun kısa sürede güçlü bir birliktelik oluşturduğunu belirterek, "Seyircimize ve spor severlere güzel voleybol izletmek istiyoruz. İyi voleybol oynayalım, seyir zevki yüksek maç izletelim ve sonunda elimizde kazandığımız bir sonuç olsun. Zaten maç maç bakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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