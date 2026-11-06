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        GAGİAD'ın 4. Ekonomi Buluşması'nda 2027 senaryoları değerlendirildi

        Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), Prof. Dr. Hakan Kara'nın katılımıyla 4. Ekonomi Buluşması'nı gerçekleştirdi. Buluşmada küresel gelişmeler, güncel ekonomik görünüm ve 2027'ye yönelik senaryolar şirketler açısından ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        GAGİAD'ın 4. Ekonomi Buluşması'nda 2027 senaryoları değerlendirildi

        Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), Prof. Dr. Hakan Kara’nın katılımıyla 4. Ekonomi Buluşması’nı gerçekleştirdi. Buluşmada küresel gelişmeler, güncel ekonomik görünüm ve 2027’ye yönelik senaryolar şirketler açısından ele alındı.

        Üyelerin katılımıyla gerçekleşen programda, dünya ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye’ye ve ekonomi dünyasına yansımaları değerlendirildi. Güncel ekonomik görünüm ve önümüzdeki döneme ilişkin senaryolar üzerine yapılan değerlendirmelerde, şirketlerin karar süreçlerinde dikkate alabileceği başlıklar öne çıktı.

        GAGİAD, bilgi ve tecrübelerini üyeleriyle paylaşan Prof. Dr. Hakan Kara’ya katkıları için, programa katılım sağlayan üyelerine ise ilgileri için teşekkür etti.

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