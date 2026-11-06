GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini MFF Fuarı'nda tanıttı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nda açtığı stantta, kentin köklü gastronomi mirasını yansıtan 24 coğrafi işaret tescilli ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu. Kent protokolünün yoğun ilgi gösterdiği stantta, Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünler de ön plana çıktı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenen 2. MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’na katılarak, şehrin asırlık lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, GTB'nin de destekleriyle gerçekleştirilen fuarda, 200’ün üzerinde katılımcı firma ve 330’dan fazla marka yer aldı.

REKLAM

Gaziantep’in zengin mutfak kültürünü ve geleneksel üretim mirasını yansıtan GTB standında, aralarında Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu’nun da bulunduğu 24 tescilli ürün sergilendi. Antep Peyniri, Antep Köy Kahkesi ve bölgenin diğer geleneksel lezzetlerinin tanıtıldığı stant, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kent protokolünden GTB standına ziyaret

Fuarın açılış gününde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kent protokolü GTB standını ziyaret etti. Konukları stantta ağırlayan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, sergilenen coğrafi işaretli ürünlerin özellikleri, geleneksel üretim yöntemleri ve Gaziantep’in gastronomi kültüründeki yerleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarette GTB Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

REKLAM

"Coğrafi işaretler, kültürel mirasımızın ekonomik değere dönüşmesinde stratejik bir güç"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, fuara ilişkin değerlendirmesinde, Gaziantep’in köklü üretim kültürü ve gastronomi zenginliğiyle Türkiye’nin en önemli gıda merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca geçmişten günümüze ulaşan geleneksel lezzetler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, bu ürünlerin yerel kalkınma, markalaşma ve uluslararası rekabet açısından önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını ifade etti. Akıncı, "Gaziantep, asırlardır süregelen üretim geleneğini, kültürel birikimini ve girişimcilik ruhunu aynı potada buluşturabilmiş çok özel bir şehir. Bugün sahip olduğumuz 112 coğrafi işaretli ürün, bu zenginliğin en somut göstergelerinden biri. Ancak bizim için asıl önemli olan, bu değerleri yalnızca tescil ettirmek değil; özgünlüklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak, üreticilerimiz için ekonomik değere dönüştürmek ve uluslararası alanda hak ettikleri konuma taşımaktır. Coğrafi işaretleri, kültürel mirasımızın korunmasının yanı sıra yerel ekonomimizin güçlenmesinde de stratejik bir unsur olarak görüyoruz" dedi.

REKLAM

"Hedefimiz, yerel değerlerimizi küresel markalara dönüştürmek"

Gaziantep Ticaret Borsası olarak coğrafi işaret tescil çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Akıncı, özellikle Avrupa Birliği tescillerinin yerel ürünlerin uluslararası tanınırlığı açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi. GTB tarafından tescil süreçleri yürütülen Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu’nun Avrupa Birliği tarafından da tescillenmesinin, Gaziantep’in gastronomi mirasının uluslararası düzeyde korunması açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirten Akıncı, "Bir ürünün coğrafi işaretle korunması, onun yalnızca adının tescillenmesi değildir. Aynı zamanda o ürünün üretim geleneğinin, kalitesinin, özgünlüğünün ve ait olduğu coğrafyanın kimliğinin güvence altına alınmasıdır. Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu’nun Avrupa Birliği tescili alması, bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların önemli sonuçlarındandır. Bizim hedefimiz, Gaziantep’in yerel değerlerini uluslararası ölçekte tanınan, güven duyulan ve ekonomik karşılığı olan güçlü markalara dönüştürmektir. Bu kazanımların üreticilerimize, işletmelerimize ve şehrimizin ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Akıncı, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, organizasyonun Gaziantep’in gıda sektörüne, ticari ilişkilerine ve ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamasını temenni etti.

Öte yandan, Gaziantep Ticaret Borsasının iştiraklerinden Gaziantep Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. de GTB standında yer alarak fuara katılım sağladı.