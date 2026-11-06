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        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar

        Gaziantep'te bıçaklanarak hayatını kaybeden Mustafa Demir davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, iki suçtan verilen cezalarla birlikte Y.E.'ye toplam 22 yıl 1 ay, M.E.'ye 24 yıl 2 ay, A.A.'ya ise 25 yıl hapis cezası verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar

        Gaziantep'te bıçaklanarak hayatını kaybeden Mustafa Demir davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, iki suçtan verilen cezalarla birlikte Y.E.'ye toplam 22 yıl 1 ay, M.E.'ye 24 yıl 2 ay, A.A.'ya ise 25 yıl hapis cezası verdi.

        Gaziantep'te Mustafa Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanıklardan Y.E.'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan 16 yıl 3 ay, M.E.'ye 18 yıl 4 ay, A.A.'ya ise 19 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Cezaların belirlenmesinde sanıkların suç tarihindeki yaşları ve takdiri indirim hükümleri dikkate alındı.

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        Sanıklar, olayda yaralanan C.N.S.'ye yönelik "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da ayrı ayrı 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu suç yönünden haksız tahrik, yaş ve takdiri indirim hükümleri uygulandı. Mahkeme heyeti, iki suçtan verilen cezalarla birlikte Y.E.'ye toplam 22 yıl 1 ay, M.E.'ye 24 yıl 2 ay, A.A.'ya ise 25 yıl hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

        Olayın geçmişi

        Olay, 11 Ocak 2026 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Mustafa Demir (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden M.D.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlarbaşı Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Öte yandan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler Y.E., M.E. ve A.A.,'nın işlemlerinin devam ederken, hastanede tedavisi süren diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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