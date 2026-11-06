Gaziantep'te oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkanlar yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, oto sanayi esnafının iş yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun fiyatlı dükkanlar inşa edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi Konut ve Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi işbirliğinde esnafın uygun fiyatla iş yeri sahibi olabilmesi için protokol imzaladı.

"Az kazanç, çok iş" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, 100 metrekareden 2 bin metrekareye kadar farklı büyüklüklerde dükkanlar yapılacak.

Dükkanların fiyatları büyüklüklerine göre 2 milyon ile 7 milyon lira arasında değişecek. Projenin hafriyat çalışmalarına 15 Kasım'da başlanması, iş yerlerinin ise 12 ayda tamamlanması planlanıyor.

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Esnaf temsilcilerinin talebi üzerine teslim süresinin 12 aya indirildiği projede, tahsislerde gerçek ihtiyaç sahiplerine öncelik verilecek. Dükkanlar, yatırım veya yeniden satış amacıyla başvuranlara değil, kirada bulunan ya da mevcut iş yerine sığmayan esnafa tahsis edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnafın iş yeri sahibi olmasının önemine değinerek, "Kiracılık nedir bilirim, yokluk nedir bilirim, yoksulluk nedir bilirim, alın terini bilirim, helal kazancı bilirim. Siz neyi bilirseniz başkanınız da onu bilir. O yüzden biz etle tırnağız, biz kardeşiz." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da seçim sürecinde sanayi esnafına verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, yeni iş yerlerinin sanayi esnafına hayırlı olmasını diledi.

Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Balcı ise esnafın en büyük sorunlarından birinin iş yeri ve kira maliyetleri olduğunu ifade ederek, çözüm için destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Onat Kutlar Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine sektör temsilcileri ve sanayi esnafı katıldı.