Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkanlar yapılacak

        Gaziantep'te oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkanlar yapılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, oto sanayi esnafının iş yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun fiyatlı dükkanlar inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Gaziantep'te oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkanlar yapılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, oto sanayi esnafının iş yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun fiyatlı dükkanlar inşa edilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi Konut ve Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi işbirliğinde esnafın uygun fiyatla iş yeri sahibi olabilmesi için protokol imzaladı.

        "Az kazanç, çok iş" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, 100 metrekareden 2 bin metrekareye kadar farklı büyüklüklerde dükkanlar yapılacak.

        Dükkanların fiyatları büyüklüklerine göre 2 milyon ile 7 milyon lira arasında değişecek. Projenin hafriyat çalışmalarına 15 Kasım'da başlanması, iş yerlerinin ise 12 ayda tamamlanması planlanıyor.

        REKLAM

        Esnaf temsilcilerinin talebi üzerine teslim süresinin 12 aya indirildiği projede, tahsislerde gerçek ihtiyaç sahiplerine öncelik verilecek. Dükkanlar, yatırım veya yeniden satış amacıyla başvuranlara değil, kirada bulunan ya da mevcut iş yerine sığmayan esnafa tahsis edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnafın iş yeri sahibi olmasının önemine değinerek, "Kiracılık nedir bilirim, yokluk nedir bilirim, yoksulluk nedir bilirim, alın terini bilirim, helal kazancı bilirim. Siz neyi bilirseniz başkanınız da onu bilir. O yüzden biz etle tırnağız, biz kardeşiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da seçim sürecinde sanayi esnafına verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, yeni iş yerlerinin sanayi esnafına hayırlı olmasını diledi.

        Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Balcı ise esnafın en büyük sorunlarından birinin iş yeri ve kira maliyetleri olduğunu ifade ederek, çözüm için destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

        Onat Kutlar Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine sektör temsilcileri ve sanayi esnafı katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        GAGİAD'ın 4. Ekonomi Buluşması'nda 2027 senaryoları değerlendirildi
        GAGİAD'ın 4. Ekonomi Buluşması'nda 2027 senaryoları değerlendirildi
        MÜSİAD Gaziantep'ten Kosova ile ticari iş birliği adımı
        MÜSİAD Gaziantep'ten Kosova ile ticari iş birliği adımı
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini MFF Fuarı'nda tanıttı
        GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini MFF Fuarı'nda tanıttı
        Gaziantep Büyükşehir'den oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkan projesi
        Gaziantep Büyükşehir'den oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkan projesi