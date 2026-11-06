MÜSİAD Gaziantep'ten Kosova ile ticari iş birliği adımı

MÜSİAD Gaziantep Şubesi, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ve Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği (Prizren) Yönetim Kurulu Başkanı Varis Gjejlani'nin de aralarında bulunduğu heyeti ağırladı. Görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaretin artırılması ve yeni iş birliği imkânlarının geliştirilmesi ele alındı.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Kosova heyeti MÜSİAD Gaziantep üyeleri ile bir araya geldi. Programda, iki ülke arasındaki köklü dostane ilişkilerin ticari ve ekonomik alanda daha ileri taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda konuşan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Gaziantep'in üretim, ihracat ve girişimcilik alanındaki güçlü potansiyeline dikkat çekti. Kosova'nın, Türkiye ve özellikle Gaziantepli iş insanları için Balkanlar'a açılan önemli bir kapı niteliği taşıdığını vurgulayan Özdurdu, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yatırım, ticaret ve yeni iş birliği fırsatlarıyla daha da güçlendirilmesinin önemine değindi.

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Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Türkiye ile Kosova arasındaki güçlü ilişkilerin ekonomik alanda da geliştirilmesinin önemine değinerek, Gaziantep'in üretim ve ticaret kapasitesinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Esnaf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Varis Gjejlani ise ticaret temsilcileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin, karşılıklı ticaretin geliştirilmesinin ve somut iş birliklerinin oluşturulmasının önemini vurguladı.

Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden programda, MÜSİAD Gaziantep üyeleri ile Kosovalı iş insanları temsilcileri arasında ticari bağlantıların kurulması, yatırım imkânlarının değerlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği alanları ele alındı.

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Program, karşılıklı iyi niyet temennileri ve gelecekte hayata geçirilebilecek iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.