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        Gaziantep'te sağanak etkili oldu

        Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu

        Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

        Bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Sağanak nedeniyle kentte ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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