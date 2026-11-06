Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 06.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle kentte ulaşımda aksamalar yaşandı.
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