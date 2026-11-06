Yılmaz ve Bozatlı'dan Kayaönü'de esnaf ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ile birlikte Kayaönü Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini tek tek ziyaret eden Yılmaz ve Bozatlı, esnafla sohbet ederek talep, beklenti ve önerileri dinledi. Şehitkamil'de hayata geçirilen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşlarla iç içe olmaya, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye önem veren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ziyaret kapsamında esnafın kapısını çalarak hâl hatır sordu. İş yerlerinde çay eşliğinde gerçekleştirilen sohbetlerde mahalle sakinlerinin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar, bölgenin ihtiyaçları ve beklentileri ele alındı. Ziyarette esnafın görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Yılmaz, belediye hizmetlerinin planlanmasında vatandaşlardan gelen taleplerin önemli bir yol gösterici olduğunu ifade etti. Kayaönü Mahallesi'nde devam eden çalışmaların yanı sıra bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

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"Şehitkamil'imizi ortak akılla geliştiriyoruz"

Ziyaret sırasında hemşerileriyle kurduğu diyaloglarla dikkat çeken Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının temelinde vatandaşın sesine kulak vermenin bulunduğunu vurguladı. Şehitkamil'in geleceğini şekillendirirken mahalle sakinlerinin, esnafın ve tüm vatandaşların görüşlerine değer verdiklerini belirten Yılmaz, sahada olmaya ve sorunları doğrudan vatandaşlardan dinlemeye devam edeceklerini kaydetti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı da esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri dinledi.

"Hizmet üretmeye devam edeceğiz"

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Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelmenin ve onların düşüncelerini doğrudan dinlemenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Yılmaz, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda gönül bağı kurmak, vatandaşın derdiyle dertlenmek ve ihtiyaçlara birlikte çözüm üretmek olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Bizim makamımız daima hemşerilerimizin yanıdır. Talepleri yerinde dinlemeye ve ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeye durmadan devam edeceğiz" dedi.