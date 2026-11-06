Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Yılmaz ve Bozatlı'dan Kayaönü'de esnaf ziyareti

        Yılmaz ve Bozatlı'dan Kayaönü'de esnaf ziyareti

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ile birlikte Kayaönü Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini tek tek ziyaret eden Yılmaz ve Bozatlı, esnafla sohbet ederek talep, beklenti ve önerileri dinledi. Şehitkamil'de hayata geçirilen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Yılmaz ve Bozatlı'dan Kayaönü'de esnaf ziyareti

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ile birlikte Kayaönü Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini tek tek ziyaret eden Yılmaz ve Bozatlı, esnafla sohbet ederek talep, beklenti ve önerileri dinledi. Şehitkamil'de hayata geçirilen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

        Vatandaşlarla iç içe olmaya, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye önem veren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ziyaret kapsamında esnafın kapısını çalarak hâl hatır sordu. İş yerlerinde çay eşliğinde gerçekleştirilen sohbetlerde mahalle sakinlerinin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar, bölgenin ihtiyaçları ve beklentileri ele alındı. Ziyarette esnafın görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Yılmaz, belediye hizmetlerinin planlanmasında vatandaşlardan gelen taleplerin önemli bir yol gösterici olduğunu ifade etti. Kayaönü Mahallesi'nde devam eden çalışmaların yanı sıra bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

        REKLAM

        "Şehitkamil'imizi ortak akılla geliştiriyoruz"

        Ziyaret sırasında hemşerileriyle kurduğu diyaloglarla dikkat çeken Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının temelinde vatandaşın sesine kulak vermenin bulunduğunu vurguladı. Şehitkamil'in geleceğini şekillendirirken mahalle sakinlerinin, esnafın ve tüm vatandaşların görüşlerine değer verdiklerini belirten Yılmaz, sahada olmaya ve sorunları doğrudan vatandaşlardan dinlemeye devam edeceklerini kaydetti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı da esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri dinledi.

        "Hizmet üretmeye devam edeceğiz"

        REKLAM

        Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelmenin ve onların düşüncelerini doğrudan dinlemenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Yılmaz, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda gönül bağı kurmak, vatandaşın derdiyle dertlenmek ve ihtiyaçlara birlikte çözüm üretmek olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Bizim makamımız daima hemşerilerimizin yanıdır. Talepleri yerinde dinlemeye ve ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeye durmadan devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        GAGİAD'ın 4. Ekonomi Buluşması'nda 2027 senaryoları değerlendirildi
        GAGİAD'ın 4. Ekonomi Buluşması'nda 2027 senaryoları değerlendirildi
        MÜSİAD Gaziantep'ten Kosova ile ticari iş birliği adımı
        MÜSİAD Gaziantep'ten Kosova ile ticari iş birliği adımı
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar
        Gaziantep'te oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkanlar yapılacak
        Gaziantep'te oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkanlar yapılacak
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini MFF Fuarı'nda tanıttı
        GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini MFF Fuarı'nda tanıttı