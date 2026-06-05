Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, EARAZA tarafından üyeliğe davet edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Doğal Yaşam Parkı, Avrasya Bölgesel Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EARAZA) tarafından üyeliğe davet edildi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EARAZA Birlik Başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu heyeti, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda incelemelerde bulundu.



Gerçekleştirilen akreditasyon ziyareti kapsamında parkın fiziki altyapısı, hayvan refahına yönelik uygulamaları, bakım ve koruma standartları ile bilimsel çalışmaları değerlendirilirken, yapılan incelemeler sonucunda tesisin EARAZA üyeliği için gerekli kriterleri karşıladığı tespit edildi.



Yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, dünya genelinde 25 farklı ülkeden 94 hayvanat bahçesi ve akvaryumu bünyesinde barındıran EARAZA'nın üyesi olacak.



Bu üyelikle birlikte park, uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşım ağının bir parçası haline gelerek küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşacak.



Temiz, düzenli ve bakımlı yaşam alanlarında barınan hayvanları yakından görme ve tanıma imkanı sunan Doğal Yaşam Parkı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.



Yıl boyunca yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan park, 2025-2026 sezonunda dünyaya gelen 115 yavru hayvanıyla da dikkati çekiyor.



Yaklaşık yüzde 52-53'lük doğurganlık oranıyla Türkiye'nin en yüksek üreme başarısına sahip tesisler arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, biyolojik çeşitliliğin korunmasına sağladığı katkı, başarılı üretim programları ve eğitim faaliyetleriyle şehrin cazibe merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

