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        Gaziantep'te şehir içi toplu taşıma araçlarında yeni dijital hizmet dönemi başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Digiturk işbirliğinde mevcut "beIN CONNECT" uygulamasından toplu taşıma yolcuları, otobüs ve tramvaylarda ücretsiz olarak film, dizi, belgesel ve seçili Trendyol Süper Lig maçlarını izleyebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:04 Güncelleme:
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        Gaziantep'te şehir içi toplu taşıma araçlarında yeni dijital hizmet dönemi başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Digiturk işbirliğinde mevcut "beIN CONNECT" uygulamasından toplu taşıma yolcuları, otobüs ve tramvaylarda ücretsiz olarak film, dizi, belgesel ve seçili Trendyol Süper Lig maçlarını izleyebilecek.

        Büyükşehir Belediyesine bağlı GaziUlaş ile Digiturk işbirliğinde hayata geçirilen dijital projenin tanıtım ve imza töreni, Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Projeyle şehir içi toplu taşıma araçlarında yeni bir dijital hizmet dönemi başladı.

        ​​​​​​​Uygulama sayesinde otobüs ve tramvay yolcuları, yolculukları boyunca "beIN CONNECT" platformunda yer alan film, dizi ve belgesel içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabilecek.

        Ayrıca kent içi ulaşımdan yararlanan yolcular, araçtan indikten sonraki 24 saatlik sürede farklı bir internet ağına bağlanmadığı sürece uygulamadan faydalanabilecek.

        Yolcular ayrıca Gaziantep Futbol Kulübünün karşılaşmaları da dahil olmak üzere Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 14 takımın kendi aralarında oynadığı müsabakaları herhangi bir üyelik şartı olmadan ve ücretsiz şekilde izleyebilecek. Uygulama kapsamında Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları yer almayacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklamasında, projenin Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şahin, "İlklerin ve enlerin şehri Gaziantep'te yeni bir ilki daha başlatıyoruz. Gerçekten heyecan verici bir proje. Çünkü zamanın ruhu bu." ifadelerini kullandı.

        Yeni uygulamanın vatandaşların yolculuk sürelerini daha verimli geçirmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Şahin, "Otobüsün içerisinde ulaşılabilirlik, güven, farkındalık ve hizmet kalitesi var. Vatandaşlarımız yolculuklarını kaliteli içeriklerle değerlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Digiturk Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Aydın Çamlıbel de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilen işbirliğinin Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu proje yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiğimiz 42 ülke açısından da örnek bir uygulama niteliği taşıyor. Proje, Katar'daki şirket yönetimine de sunuldu. Uygulama büyük ilgi gördü ve benzer projeler farklı ülkelerde de hayata geçirilmesini planlıyoruz."

        Digiturk olarak vatandaşların zamanlarını kaliteli içeriklerle değerlendirmelerini hedeflediklerini bildiren Çamlıbel, Büyükşehir Belediyesi ile ortak hedeflerinin vatandaşın memnuniyetini artırmak olduğunu, yolculuk sürelerinde film, dizi, belgesel ve spor yayınlarıyla vatandaşlara daha keyifli bir deneyim sunacaklarını ifade etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise yerel yönetimler tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen projenin spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Dijital içeriklerin ulaşım ağıyla buluşması çok önemli ve kıymetli bir çalışma oldu." ifadesine yer verdi.

        Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri, uygulamayı teknik ekip eşliğinde otobüs içerisinde test etti.



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