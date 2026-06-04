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        Gaziantep'e bu yılın ilk 5 ayında metrekareye 733 kilogram yağış düştü

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu yılın ilk 5 ayında metrekareye 733,7 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:09 Güncelleme:
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        Gaziantep'e bu yılın ilk 5 ayında metrekareye 733 kilogram yağış düştü

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu yılın ilk 5 ayında metrekareye 733,7 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

        Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılının ilk 5 ayında Gaziantep'te metrekareye toplam 733,7 kilogram yağış düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu rakamın meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1940 yılından bu yana ilk 5 aylık dönemler içerisinde ölçülen en yüksek yağış miktarı olarak kayıtlara geçti. Dahası, yalnızca yılın ilk 5 ayında aldığımız yağış miktarı son 86 yılın 77 yılında kaydedilen 12 aylık yağış miktarını bile geride bıraktı. Gaziantep, tarihindeki en sıra dışı yağış dönemlerinden birini yaşıyor. Rabbim yağışlarımızı bereket vesilesi kılsın, şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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