Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Expo Sport arasında düzenlenecek" ExpoSport 2027 Gaziantep Spor Fuarı" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ExpoSport 2027, 22-25 Nisan 2027 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.



Kentin spor vizyonuna uluslararası ölçekte katkı sunması hedeflenen fuar için hazırlıklar sürüyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin öncülüğü, desteği ve ortaklığında gerçekleştirilecek fuar için hazırlanan iş birliği protokolü, başkanlık makamında düzenlenen törenle imzalandı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Expo Sport Yönetim Kurulu Başkanı Murat Diyadin ve Expo Sport Genel Koordinatörü Adnan Kabasakal tarafından imzalanan protokolle, fuarın planlama, organizasyon ve işbirliği süreçlerine ilişkin yol haritası belirlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spora dair olan bütün muhatapların bir araya geldiği güzel bir fuarın altyapısının bugün imzasınI attıklarını belirtti.



Gelecek yıl baharla birlikte bütün gençler ve spor dallarının olduğu, yurt dışından hem uluslararası hem de ulusal markaların yer aldığı olağanüstü bir haftayı hep birlikte inşa edeceklerini aktaran Şahin, "Spor şehri Gaziantep'in inşasında bu yolculukta yanımızda olan gençlerimize, genç ve spor dostu herkese bu heyecanımızı paylaşmalarını ve bizimle birlikte bu yolculukta güçlü destek vermelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Expo Sport Yönetim Kurulu Başkanı Murat Diyadin ise imza töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteklerine teşekkür ederek, "Büyüyen spor endüstrisini Gaziantep tarihiyle buluşturacağız. 22-25 Nisan'da tüm spor endüstrisinin paydaşlarını, sporcuları ve tüm Gaziantep halkını bekliyoruz. Expo Sport Gaziantep geliyor." ifadelerini kullandı.

