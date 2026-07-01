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        Gaziantep'te 77 yaşındaki hastanın karaciğerinden 13 santimetre uzunluğunda tümör çıkarıldı

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, karaciğerinde 13 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edilen 77 yaşındaki Mustafa Elçi, yaklaşık 10 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Gaziantep'te 77 yaşındaki hastanın karaciğerinden 13 santimetre uzunluğunda tümör çıkarıldı

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, karaciğerinde 13 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edilen 77 yaşındaki Mustafa Elçi, yaklaşık 10 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Sol tarafındaki ağrı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Elçi'nin, genel cerrahi kliniğinde yapılan tetkiklerinde, karaciğerinde 13 santimetre büyüklüğünde tümör belirlendi.

        Multidisipliner Onkoloji Konseyi'nde değerlendirilen hasta için aşamalı tedavi planı oluşturuldu. Cerrahiye uygun hale getirilen Elçi'nin karaciğerindeki tümör, yaklaşık 10 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, ameliyatın başarıyla tamamlanmasında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Hastanın tedavi sürecinin farklı branşların ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü belirten Uluşan, "Önce portal ven embolizasyonu, ardından tümörü küçültmeye yönelik transarteriyel kemoembolizasyon uygulandı. Tümör küçüldükten sonra konsey kararıyla ameliyat gerçekleştirildi. Bu başarıda en önemli unsur, multidisipliner yaklaşım oldu." dedi.

        Bu tür vakalarda bölümler arası koordinasyonun büyük önem taşıdığına işaret eden Uluşan, gastroenteroloji, medikal onkoloji, girişimsel radyoloji, cerrahi ve hemşirelik ekiplerinin uyumlu çalışmasının tedavinin başarısını artırdığını ifade etti.

        Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerem Özgü de hastanın tedavisinin birkaç aşamada planlandığını belirterek genişletilmiş sağ hepatektomi ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Tedavi sürecinde önce portal ven embolizasyonu, ardından transarteriyel kemoembolizasyon uygulandığını anlatan Özgü, yaklaşık 5-6 hafta sonra hastanın cerrahiye hazır hale getirildiğini kaydetti.

        Başarının ekip çalışmasının ürünü olduğunu vurgulayan Özgü, "Bu sadece benim yaptığım bir ameliyat değil. Görünen tarafta ben olsam da arkasında çok büyük bir ekip emeği var." diye konuştu.

        Mustafa Elçi ise yaklaşık 3 ay süren tetkik ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek ameliyat öncesinde yaşama umudunu kaybettiğini, operasyonun ardından ise yeniden umutlandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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