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        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi:

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takıma 8 oyuncu kattıklarını belirterek, "Şehrimize, taraftarımıza güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi:

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takıma 8 oyuncu kattıklarını belirterek, "Şehrimize, taraftarımıza güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz." dedi.

        Gaziantep FK, yeni sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

        Antrenmanı Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile bazı yöneticiler de takip etti.

        Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonu Alanyaspor ile açacaklarını belirterek, "Taraftarımızı maçımıza davet ediyoruz. Bütçemize, elimizde olan imkanlara göre eksik olan bölgelerimize transferler yaptık. Kadromuza 8 oyuncu kattık. Tabii gidenler de vardı. Şehrimize, taraftarımıza güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Yarışmacı bir takım olmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

        Kombine satışlarında 1000 kişiyi aştıklarını ve maça kadar bu sayının artacağını düşündüklerini kaydeden Yılmaz, "Bu sezonun fiyatları belirledik, bu şartlarla devam edeceğiz, indirim yapmayı düşünmüyoruz." dedi.

        Başkan Yılmaz, transferle ilgili soruya da "Şu an yabancı kontenjanımız doldu. Bir sol açık veya bir sol stoper almayı düşünüyoruz eğer giden olursa. İkinci kaleci için yerlilerden bir kaleciyle görüşüyoruz, bugünlerde sonuçlanır. Bir de yerli kenar oyuncusuyla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Antrenman, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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