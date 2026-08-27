Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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