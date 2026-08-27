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        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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