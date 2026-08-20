Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonları ile sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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