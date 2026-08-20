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        Gaziantep'te hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 2 kişi öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Gaziantep'te hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 2 kişi öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        L.Ç. idaresindeki 27 BDB 112 plakalı hafif ticari araç, Olucak Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü ile araçtaki A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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