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        Gaziantep'te tarımsal destekler ve krediler anlatıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası iş birliğinde Tarımsal Destekler ve Krediler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Gaziantep'te tarımsal destekler ve krediler anlatıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası iş birliğinde Tarımsal Destekler ve Krediler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Gaziantep Büyükşehir Beledisinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'ndaki toplantıda üreticilere tarımsal destekler, kredi ve finansman imkanları ile güncel destek programları hakkında bilgi verildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, güçlü üretici ve güçlü tarımın güçlü Gaziantep ve Türkiye anlamına geldiğini belirterek çiftçilere teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin, mazot desteği, Çiftçi Kart, fide, tohum ve gübre dağıtımı gibi projeleri anlattı.

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        Toplantıda üreticilerin soruları da yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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