Gaziantep FK, ikinci kamp çalışmalarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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