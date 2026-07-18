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        Gaziantep FK, ikinci kamp çalışmalarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 23:56 Güncelleme:
        Gaziantep FK, ikinci kamp çalışmalarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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