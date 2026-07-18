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        Gaziantep'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

        Gaziantep'te araç ve iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi, polisin düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Gaziantep'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

        Gaziantep'te araç ve iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi, polisin düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin yürüttükleri çalışma kapsamında, şüpheli Mehmet Ö'nün saklandığı adresi tespit etti.

        Merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli, evlerin çatısından diğerine geçerek kaçmaya çalıştı.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda zanlı, kovalamacanın ardından yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.

        Uyuşturucu, yaralama ve tehdit suçlarından da kaydı bulunduğu öğrenilen Mehmet Ö, işlemleri için Gasp Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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