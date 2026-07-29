Gaziantep FK, kaleci Kacper Tobiasz'ı kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Kacper Tobiasz'ı renklerine bağladı.
Giriş: 29.07.2026 - 17:39 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Kacper Tobiasz'ı renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, son olarak Legia Varşova'da forma giyen 24 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kacper Tobiasz'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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