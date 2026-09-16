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        Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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