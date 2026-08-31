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        Gaziantep FK, teknik direktör Radoi ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Gaziantep FK, teknik direktör Radoi ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezonun bitimine 4 maç kala göreve getirilen Rumen teknik adam yönetiminde Gaziantep FK, söz konusu müsabakalarda puan alamamıştı.

        Radoi yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, bu sezon yaptığı 3 karşılaşmada ise 4 puan toplamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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