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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        FK Vozdovac hazırlık maçında forma giyen futbolcular, özel program kapsamında rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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