Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, orta-şut çalışmalarıyla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Türkiye saatiyle 19.00'da hazırlık maçında FK Vozdovac ile karşılaşacak.

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