GASMEK'te eğitim gören öğrenciler YKS'de derece yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (GASMEK) üniversite hazırlık kurslarından yararlanan öğrenciler, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye girdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz YKS hazırlık kurslarına katılan öğrencilerden 2'si Türkiye genelinde ilk 300'e girdi.



YKS sonuçlarına göre GASMEK kursiyerlerinden 8 öğrenci ilk 1000, 38 öğrenci ilk 5 bin, 176 öğrenci ilk 30 bin, 271 öğrenci ilk 50 bin ve 445 öğrenci ilk 100 bin içerisinde yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen eşit ağırlık alanında Türkiye 204'üncüsü olan Muhammet Mustafa Ural, GASMEK'in sınav hazırlık sürecinde nitelikli kaynaklar ve deneme sınavlarıyla sürece katkı sunduğunu belirtti.







