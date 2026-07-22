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        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan iki firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan iki firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, dolandırıcılık suçundan 3 ayrı dosyası bulunan ve hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.K. ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık suçlarından 11 ayrı dosyası bulunan ve hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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