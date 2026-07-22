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        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşanıyor.

        Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde vatandaşlar gölgelik ve kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

        Bazı vatandaşların ise parktaki gölge olan banklarda oturduğu görüldü.

        - Şanlıurfa

        Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçiriyor.

        Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı, bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Cami avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

        Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için soğuk buharlı su püskürtme sistemi çalıştırılıyor.

        Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşlar ise çeşmelerde yüzlerini yıkayıp serinlemeye çalıştı.

        - Malatya

        Kentte sıcaklıkların artmasıyla birlikte kalabalık olan İnönü Caddesi ve Sanat Sokağı'nda sessizlik hakim oldu.

        Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar, gölgelik alanları ve parkları tercih etti.

        Sıcak havadan bunalan vatandaşlar çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.

        - Kilis

        Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi.

        Öğlen saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

        Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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