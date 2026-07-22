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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

        Gaziantep'te dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

        Gaziantep'te dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Gaziantep'te dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

        Gaziantep'te dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlının evine operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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