İslahiye'de üzerinde esrar ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada 1,20 gram esrar ele geçirildi.
Giriş: 20.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada 1,20 gram esrar ele geçirildi.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında E.Ö'nün (20) üzerinde 1,20 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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