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        Gaziantep'te aranan 181 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te okul güvenliğine yönelik yürütülen denetimlerde aranan 181 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Gaziantep'te aranan 181 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te okul güvenliğine yönelik yürütülen denetimlerde aranan 181 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda asayiş ve trafik timlerinden oluşan 2 bin 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 540 okul ve çevresinde 2 bin 840 kontrol yapıldı, 2 bin 616 okul servis aracı ile 13 bin 11 araç denetlendi.

        Denetimlerde 29 bin 345 kişinin sorgulaması yapılırken, aranan 181 kişi yakalandı. Ekipler ayrıca 635 umuma açık yer ve metruk bina ile 231 park ve bahçeyi kontrol etti.

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        Ekipler, okul idarelerinin bildirimleri üzerine tespit edilen 5 olaya müdahale ederken, 2 bin 860 öğrenciye bilgilendirme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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