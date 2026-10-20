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        Gaziantep'te oto galericiler sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

        Gaziantep'te oto galericiler sitesinde 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada ayağından vurulan 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Gaziantep'te oto galericiler sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

        Gaziantep'te oto galericiler sitesinde 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada ayağından vurulan 1 kişi yaralandı.

        Olay, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan oto galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken silahların da kullanılması sonucu 1 kişi ayağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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