Gaziantep'te oto galericiler sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan oto galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken silahların da kullanılması sonucu 1 kişi ayağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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