Ampute Futbol Milli Takımı, dünya kupası için çalışmalarını sürdürüyor Başkan Tahmazoğlu, Ampute Milli Takımı'nda futbolcularla bir araya geldi

Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da gerçekleşecek WAFF Ampute Futbol Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde sürdürüyor. Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, antrenmana katılarak sporculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulundu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde 1322 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan WAFF Ampute Futbol Dünya Kupası hazırlıklarına Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Akkent Spor Köyü'nde devam ediyor. Gaziantep'te kamp çalışmalarını sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı'nı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ziyaret etti. Akkent Spor Köyü'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Tahmazoğlu, teknik heyet ve sporcularla bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sporcularla yakından ilgilenen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, milli takıma başarı dileklerinde bulunarak Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden baklava ikram etti. Ziyarette sporcularla da sohbet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, milli takımın yanında olduklarını belirterek sporculara başarılar diledi.

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"Birçok kişiye örnek oluyorlar"

Ampute futbol takımında bulunan futbolcuların herkese örnek olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Biz Şahinbey Belediyesi olarak Ampute takımına yıllardır veriyoruz. Şahinbey Ampute Takımı ile iki defa Avrupa şampiyonluğu, dört defa Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Kupası.. Bu yıl da üç kupayı birden kazandık. Amacımız engelli kardeşlerimizin de sahada mücadele etmesi, onların hayata karışması. Engelli kardeşlerimiz, ampule takımımız bu alanda hakikaten tüm takımlarımız çok iyi mücadele ediyorlar. Diğer insanlara örnek oluyorlar. Eli ayağı sağlam insanlara bakıyorum miskin miskin otururken, bu kardeşlerimizin sahaya çıkıp burada canla başla mücadele etmesi birçok kişiye aslında örnek oluyor. Biz de bunu destekliyoruz. Bildiğiniz gibi bu yıl 1322 Kasım tarihlerinde Meksika'da Ampute Futbol Dünya Kupası olacak. Ampute Milli Takımımız şu anda bunun hazırlıklarını yapıyor ve kampı da gazi şehrimizde gerçekleştiriyor. Biz de onlara ev sahipliği yapıyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Meksika'da yapılacak dünya kupasında milli takımımıza başarılar diliyorum. Kupayı da alıp geleceklerine inanıyorum" dedi.

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"4 sporcumuz şu anda milli takımda yer alıyor"

Ampute Milli Takım futbolcularına başarılar dileyen Başkan Tahmazoğlu, enerji vermesi için baklava ikram ettiklerini de aktararak, "Şahinbey Ampute Futbol takımımızdan da 4 sporcumuz şu anda milli takımda yer alıyor. Tüm oyuncularımıza, teknik heyetimize, antrenörlerimize başarılar diliyorum. İnşallah kupayı da alıp gelecekler. Oyuncularla konuştuk ve sözünü aldık. O Dünya Kupası'nı alıp, bizim gezi otobüsüyle gazi şehrimizde de bir şampiyonluk turu atacağız. Burası şu an kamp olduğu için moral, motivasyon, onların iyi beslenmesi, enerji alması, sahaya bunu yansıtması açısından çok önemli. Gaziantep baklavası da tam enerji kaynağı. Gençlerimiz, sporcularımız baklavayı yesinler, enerji dolsunlar, sahada da kupayı alsınlar. Biz yıllardan beri Şahinbey Belediyesi olarak Ampute takımımıza destek veriyoruz. Daha önce de milli takımız yine şampiyon olduğunda onları ödüllendirmiştik, desteklemiştik. Böyle bir kamp yapılacağı söylenince biz buna seve seve ev sahipliği yapacağımızı ifade ettik. Sağ olsunlar teknik heyetimiz, sporcularımız da bizi kırmadılar, buraya geldiler. Biz burada kendilerini ağırlıyoruz, kamp yapmalarına, spor yapmalarına vesile oluyoruz. Bundan dolayı da Şahinbey Belediyesi olarak son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Şehmus Erdinç: "Şahinbey Belediyesi'nin spora yapmış olduğu yatırım ve destek takdire şayan"

Başarıda sürdürülebilirliğin önemli olduğunu söyleyen milli futbolcu Şehmus Erdinç, Şahinbey Belediyesi'nin spora yapmış olduğu yatırım ve desteklere de değinerek, "Biz daha önce İstanbul'da dünya şampiyonu olduk. Kupayı da Cumhurbaşkanımızın elinden almıştık. İnşallah yeniden dünya şampiyonu olup, yeniden dünya şampiyonluğu kupasını Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istiyoruz. Çünkü 2018 yılında koymuş olduğu bir vizyon vardı. Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulacak demiştik. Bu vizyonu Cumhurbaşkanımız koymuştu ve biz Meksika'dan dünya ikincisi olarak dönmüştük. Biz de bu cümlenin altında ezilmemek adına çok çalıştık, çok çabaladık. Avrupa şampiyonlukları ve dünya şampiyonlukları yaşadık. Biz sürdürülebilir başarıya çok inanıyoruz. O yüzden ülkemizde de gelişen spor kültürü, gelişen spor tesislerinin sayesinde de başarılı sporcular yetiştirmeye başladık ve sürdürülebilir başarıyı da bunun yanına ekleyebilirsek bizim için harika bir duygu, durum ve iş olmuş olacak. Bizim üzerimize düşen görev bu. Tesisler hakkında da gerçekten Şahinbey Belediyesi'nin spora yapmış olduğu yatırım ve destek takdire şayan. Keşke her belediyenin bu kadar güzel tesisleri ve imkanları olsa. Çünkü spor insanları kötülüklerden uzak tutar, spor insanları birleştirir, spor insanları kapsar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu da sanırım bunu görmüş olacak ki Gaziantep halkını birleştirmek, onlara daha güzel spor alanları sunmak için çok çalışmış. Kendisine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Gerçekten biz burada olmaktan çok memnunuz. Bu tesisler bizim için gerçekten harika görünüyor. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık" dedi.

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İsmail Temiz: "Dünya şampiyonu olarak gidip, dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını hak ettiği yere çektirmek istiyoruz"

Türkiye Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Gazi İsmail Temiz ise, "Öncelikle Şahinbey Belediyesi'ne, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkanı sağladı. Bizlere en üst düzeyde hizmet ediyorlar. Eksiklerimiz olursa hemen tamamlıyorlar. Bizi buraya davet edip kamp yapma fırsatı verdiler. Biz bundan önce Kayseri'de kamp yapmıştık. Oradaki üst düzey alakayı, ilgiyi burada da görmüş olduk. Şahinbey Belediyesi'nin spor ve sporcunun yanında olduğunu her zaman görüyoruz. Buradaki tesisler, Türkiye'deki ilk ampute tesisleri. Kapsamlı bir şekilde yapılan tesislerimiz var ama böyle kapsamlı tesislerimiz yok. Spora ve ampute futbola verdikleri değerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim antrenmanlarımıza gelince, teknik anlamda çalışmalarımızı yapıyoruz. Taktik anlamda çalışmalarımızı yapıyoruz. Takımları izliyoruz, biliyoruz. Dünya şampiyonu olarak gidip tekrar dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını hak ettiği yere çektirmek istiyoruz" diye konuştu.