HKÜ doktora öğrencisinin yapay zeka destekli voleybol analiz projesine TÜBİTAK desteği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) doktora öğrencisinin geliştirdiği yapay zeka destekli voleybol analiz projesi, TÜBİTAK'tan yatırım desteği aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Ali Çınar'ın danışmanlığında doktora öğrencisi Mehmet Onur Savaş tarafından geliştirilen VoleMetric Pro projesi, TÜBİTAK BiGG Yatırım 2026 Yılı 1. Çağrısı kapsamında desteklenecek.

HKÜ'nün konsorsiyum ortakları arasında yer aldığı BiGG4Future programı kapsamında iş planı hazırlığına destek verilen proje, yapay zeka teknolojilerini spor bilimleriyle buluşturuyor.

REKLAM

Üç boyutlu kamera teknolojileri ve bilgisayarlı görü yöntemlerinden yararlanan projenin, sporcuların performans gelişiminin izlenmesine, pozisyon seçiminde veri temelli kararlar alınmasına ve sakatlık riskinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, öğrencilerin bilimsel bilgiyi teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştüren projeler geliştirmesini önemsediklerini belirtti.

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunmasının gurur verici olduğunu ifade eden Küçükerdoğan, Mehmet Onur Savaş ile danışmanı Doç. Dr. Murat Ali Çınar'ı tebrik etti.