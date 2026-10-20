Gaziantep'te köy okulu öğrencileri tarım ve ekoloji temalı bilim şenliğinde buluştu

Proje ile kırsal bölgelerdeki öğrencilerin bilimsel farkındalıklarının artırılması, doğa sevgisinin geliştirilmesi ve ekolojik okuryazarlıklarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Şenlik kapsamında masal anlatımları ve tarımın önemine ilişkin söyleşiler de düzenlendi.

Etkinliklerde bamya tohumu eken, tarım araçlarını boyayan ve teraryum yapan öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla yağmur döngüsü ve ekolojik sistemin işleyişi hakkında bilgi edindi. Öğrenciler ayrıca çeşitli deney gösterilerini izledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında düzenlenen “Gelenekselden Geleceğe Tarım ve Ekoloji” bilim şenliğinde öğrenciler, uygulamalı etkinliklerle tarım ve doğa hakkında bilgi edindi.

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