Türk dünyasının ozanları Gaziantep'te buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Aşıklar Bayramı", Anadolu’nun farklı şehirlerinden ve Türk dünyasından gelen halk ozanlarını Gaziantep’te buluşturdu. Sazların, türkülerin ve geleneksel atışmaların damga vurduğu etkinlikte, asırlık âşıklık geleneği izleyicilere unutulmaz bir kültür şöleni yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu’nda gerçekleştirilen programda Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Karakalpakistan’dan gelen ozanlar sahne aldı. Anadolu’nun sözlü kültür mirasını yansıtan türküler, doğaçlama atışmalar ve kahramanlık ezgileriyle farklı coğrafyaların ortak kültürel birikimi aynı sahnede hayat buldu.

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Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Öğretim Görevlisi Adil Çete’nin koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu ve moderatörlüğünü TRT Yurttan Sesler Koro Şefi Mustafa Acara üstlendi.

"Söz uçup yazı kalıyor, bunların hepsini kitaplaştırdık"

Programın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Âşıklık geleneğinin Anadolu’nun hafızasını ve irfanını yaşattığını belirten Şahin, "Kültür kimliktir. Bize ait kimliğimizi 12 bin yıllık tarihimizi geçmişten alıp geleceğe taşımamız lazım. Yerelden alıp evrensele götürmemiz lazım. Gelenekten alıp geleceğe taşımamız lazım. İşte bunların hepsini kitaplaştırdık. Çünkü söz uçup yazı kalıyor. Bunları yaşatmamız lazım. Yaşayan kültürel miraslarımız burada. Hepimizde bir nefes var. Çok güzel bir söz var. Unutulduğunda ölürsün. Aslında bizde bir ‘Aşık Veysel’ var. Çiçek hastalığından gözünü kaybediyor. Gönül diliyle bize yaşamı anlatıyor. Bize toprağı anlatıyor. Toprağın kıymetini, önemini anlatıyor. O yüzden bizim yeni aşık eserleri, Anadolu hikmetinin irfanını sizler üzerinden geleceğe taşımamız lazım. Çanakkale'yi de biz Türkülerden öğrendik. Biz baktığınız zaman Malazgirt’i de türkülerden öğrendik. Biz gazinin çocuklarıyız" dedi.

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"Aşıklar bayramı için bugün burada yeni bir tohum atıyoruz"

Âşıklık geleneğinin yalnızca korunmasının değil, yeni kuşaklarla geliştirilmesinin de önem taşıdığını vurgulayan Başkan Şahin, Gaziantep’in köklü Barak kültürünü merkeze alan uluslararası bir Âşıklar Bayramı düzenleme hedefini açıkladı.

Şahin, genç ozanların yetişmesine imkân sağlayacak buluşmaların geleneksel hâle getirilmesi gerektiğini belirterek, "Atışma denen şey bir zeka, bir akıl, bir Anadolu irfanı, Anadolu hikmeti. Öyle bunun öyle kolay işler olmadığını, elbette genetik miras çok önemli ama eğitiminizin de ne kadar kıymetli olduğunu, yeni ozanlar, yeni aşıklar yetiştirmemiz için bunu bayramlaştırmamız gerektiğini, bir araya gelmeleri gerektiğini, birlikte iş yapmaları gerektiğini konuştuk. Aşıklar Bayramı'na çevirelim. Barağın ortasında bunu yapmamız gerekiyor. Bir fıstık ağacının ortasında oturup bir menengiç kahvesi içmemiz gerekiyor. Bir acı kahvenin tadına bakmamız gerekiyor. Bir ahın anlamını anlamamız gerekiyor. Bu coğrafyanın çocukları çok acı çekti. O yüzden barak deyip geçmeyin. Barak bir hayat. Bir yaşam, bir bakış açısı, sevgiyi çoğaltma, acıyı azaltma, kardeşliği güçlendirme. Biz size küçük bir fırsat verdiğimizde geleceğin yeni ozanlarını çıkarmak istiyoruz. Biz sizi tebrik ediyoruz. Hayat edebiyat, şiir, musiki, sosyal ilimler. Onun için de fırsatı size vermemiz lazım. Tam da bunun için buradayız. Bugün burada bir tohum atıyoruz. Hemşehri festivalinde yaptığımızın üzerine koya koya, şehir takvimine göre en doğru zamanda, Barak’ın ortasında Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, gönül dünyamızdaki bütün ozanlarımızı çağırıp bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise konuşmasında, geçmişle geleceği buluşturan kültürel çalışmaların önemine değindi. Başkan Fatma Şahin’in konuşmasında sözünü ettiği kitaplar hakkında bilgi veren Yakar, kültürel birikimin yazılı eserlerle kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaları anlattı.

Sazlar ve sözler aynı sahnede buluştu

Konuşmaların ardından başlayan gösterilerde Osmaniye’den Ozan Âşık Abdullah Gizlice, Bursa’dan Aşık Turabi Temel Şahin, Adana’dan Aşık Eyyubi Eyüp Todil, Kayseri’den Aşık Halil Daylak, Kahramanmaraş’tan Aşık Gulfani ve Gaziantep’ten Aşık Ümit Canlıhan sahne aldı.

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Türk dünyasını ise Kırgızistan’dan Aşık Tumar Narakova, Kazakistan’dan Âşık Malika Adhamzarova, Özbekistan ve Karakalpakistan’dan Aşık Artur Utegenov temsil etti.

Türkü dalı, atışma başlama dalı, Barak bozmak dalı ve kahramanlık türkülerinin seslendirildiği programda ozanlar, sazları ve sözleriyle halk edebiyatının zenginliğini ortaya koydu.

Etkinlik, Başkan Fatma Şahin’in katılımcılara hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.