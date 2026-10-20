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        Ampute Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası öncesi baklava ikramı

        Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na Gaziantep'te hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından baklava ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Ampute Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası öncesi baklava ikramı

        Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na Gaziantep'te hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından baklava ikram edildi.

        Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nde kamp çalışmalarını sürdüren milli takımın antrenmanını ziyaret eden Tahmazoğlu, sporcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

        Antrenmandan önce milli futbolculara baklava ikram eden Tahmazoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı ekibi Gaziantep'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Sporcuların kamp sürecinde moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasının önemine değinen Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

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        "Burası şu an kamp olduğu için moral, motivasyon, onların iyi beslenmesi, enerji alması, sahaya bunu yansıtması açısından çok önemli. Gaziantep baklavası da tam enerji kaynağı. Gençlerimiz, sporcularımız baklava yesinler, enerji dolsunlar, sahada da kupayı alsınlar diyorum."

        Şahinbey Belediyesi olarak ampute futbola uzun yıllardır destek verdiklerini belirten Tahmazoğlu, Şahinbey Ampute Futbol Takımı'ndan 4 sporcunun da milli takım kadrosunda yer aldığını söyledi.

        Engelli bireylerin sporla toplumsal hayata katılımını önemsediklerini vurgulayan Tahmazoğlu, "Amacımız engelli kardeşlerimizin de sahada mücadele etmesi, onların hayata karışması. Engelli kardeşlerimiz, ampute takımımız bu alanda hakikaten çok ciddi bir mücadele veriyor ve diğer insanlara örnek oluyor. Biz de bunu destekliyoruz. Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'nda milli takımımıza başarılar diliyorum. Kupayı da alıp geleceklerine inanıyorum." diye konuştu.

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        Tahmazoğlu, milli takımın şampiyon olması halinde Gaziantep'te gezi otobüsüyle şampiyonluk turu atmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

        2017, 2021 ve 2024 yıllarında Avrupa, 2022'de dünya, 2024'te ise Balkan şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, 13-22 Kasım tarihlerinde Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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