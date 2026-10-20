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        Türk dünyası ozanları Gaziantep'te buluştu

        Gaziantep'te düzenlenen Aşıklar Bayramı etkinliğinde, Türkiye'nin farklı illerinden ve Türk dünyasından halk ozanları sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Türk dünyası ozanları Gaziantep'te buluştu

        Gaziantep'te düzenlenen Aşıklar Bayramı etkinliğinde, Türkiye'nin farklı illerinden ve Türk dünyasından halk ozanları sahne aldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Karakalpakistan'dan ozanlar bir araya geldi.

        Türkülerin söylendiği ve geleneksel atışmaların yapıldığı​​​​​​​ etkinlikte ozanlar, izleyicileri asırlık aşıklık geleneğiyle buluşturdu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kültürel mirasın korunması gerektiğini ifade etti.

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        Aşıklık geleneğinin Anadolu'nun hafızasını ve irfanını yaşattığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Kültür kimliktir. Bize ait kimliğimizi 12 bin yıllık tarihimizi geçmişten alıp geleceğe taşımamız lazım. Yerelden alıp evrensele götürmemiz lazım. Gelenekten alıp geleceğe taşımamız lazım. İşte bunların hepsini kitaplaştırdık. Çünkü söz uçup yazı kalıyor. Bunları yaşatmamız lazım. Yaşayan kültürel miraslarımız burada."

        Genç ozanların yetişmesine imkan sağlayacak buluşmaların geleneksel hale getirilmesi gerektiğini aktaran Şahin, "Bugün burada bir tohum atıyoruz. Hemşehri festivalinde yaptığımızın üzerine koya koya, şehir takvimine göre en doğru zamanda, Barak'ın ortasında Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, gönül dünyamızdaki bütün ozanlarımızı çağırıp bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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