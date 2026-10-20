Şehitkamil'de Bilim Şenlikleri'nden 57 bin kişi faydalandı

Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı, üç gün boyunca bilim ve teknolojiye ilgi duyan her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Başkan Umut Yılmaz, BilimFest'te 57 bin öğrenciyi ağırladıklarını belirterek, "Bilimle büyüyen, sorgulayan ve üreten bir neslin yetişmesine katkı sunmayı çok önemsiyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen BilimFest Gaziantep, 1517 Ekim 2026 tarihleri arasında Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. BilimFest Gaziantep, üç gün boyunca her yaştan katılımcıyı bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

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87 bilim atölyesinden 57 bin öğrenci faydalandı

"7'den 70'e Bilim" anlayışıyla gerçekleştirilen festivalde, farklı yaş gruplarına hitap eden 87 bilim atölyesi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, astronomi, matematik, doğa bilimleri, sanat ve tasarım gibi farklı alanlarda düzenlenen atölyelerden 57 bin 678 öğrenci faydalandı. Öğrenciler, bilimsel deneyleri bizzat uygulayarak öğrenme, yeni bilgiler edinme ve farklı alanlardaki çalışmalarını geliştirme fırsatı buldu. Bilimin yalnızca teorik bilgilerden ibaret olmadığını uygulamalı etkinliklerle ortaya koyan festivalde bilim gösterileri, okullarda bilim söyleşileri ve bilimsel proje sergileri de gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenler, aileler ve vatandaşlar, üç gün boyunca bilim ve teknolojiyle iç içe bir ortamda bir araya geldi.

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BilimFest, gelecek için en güzel yatırım

Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Bilimfest'i ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı. Yılmaz, BilimFest Gaziantep'in üç gün boyunca gördüğü yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek çocukların ve gençlerin bilimle buluşmasının geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Üç gün boyunca 87 farklı atölyemizde 57 bin 678 öğrencimiz bilimsel çalışmalara katılarak deneyim kazandı. Çocuklarımızın merakını, heyecanını ve yeni şeyler öğrenme isteğini görmek bizleri son derece mutlu etti. Bizim için en büyük kazanım, gençlerimizin bilime ilgi duyması, araştırması, sorgulaması ve kendi projelerini geliştirmek için cesaret kazanmasıdır. Bilimde Şehitkamil farkını ortaya koyan bu organizasyona katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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Gençlerin projeleri BilimFest'te tanıtıldı

BilimFest Gaziantep, uygulamalı atölyelerin yanı sıra öğrencilerin geliştirdiği bilimsel ve teknolojik projelerin tanıtıldığı önemli bir platform oldu. Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle TEKNOFEST 2026'da Türkiye ikinciliği elde eden Diriliş Cinderesi takımının projesi festival ziyaretçileriyle buluşturuldu. Ayrıca Şehitkamil Belediyesinin desteklediği TÜBİTAK proje yarışmalarında derece elde eden takımların ve bölge birincilerinin projeleri de sergilendi. Bilim Şehitkamil tarafından geliştirilen ve üretilen bilimsel ve teknolojik çalışmalar da festival alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Kamu kurumlarından BilimFest'e katkı

Festivalde TÜBİTAK, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü de kendi faaliyet alanlarına yönelik atölye ve etkinliklerle yer aldı. Kurumların katkılarıyla festivalin bilimsel, eğitsel ve kültürel içeriği zenginleştirilirken ziyaretçiler farklı alanlarda bilgi edinme ve uygulamalara katılma fırsatı yakaladı.