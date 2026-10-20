Gaziantep FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Antrenman öncesinde dün doğum günü olan Serdar Dursun'un yeni yaşı, takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte kutlandı.

Başakşehir FK maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

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