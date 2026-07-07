Gaziantep FK, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Yenileme koşularıyla başlayan çalışma, koordinasyon antrenmanı ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve başkan yardımcısı Güney Dağdeviren de antrenmanı takip etti.
Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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