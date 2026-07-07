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        Gaziantep FK, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Gaziantep FK, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Yenileme koşularıyla başlayan çalışma, koordinasyon antrenmanı ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

        Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve başkan yardımcısı Güney Dağdeviren de antrenmanı takip etti.

        Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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