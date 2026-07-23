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        Gaziantep FK yönetimi yeni sezonun ilk toplantısını yaptı

        Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu, 2026-2027 sezonunun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Gaziantep FK yönetimi yeni sezonun ilk toplantısını yaptı

        Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu, 2026-2027 sezonunun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, akşam yemeğinde düzenlenen toplantıya Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantıda, yeni sezon öncesinde kulübün hedefleri, yürütülecek çalışmalar ve organizasyonel planlamalar ele alındı.

        Gaziantep FK'nin sportif ve kurumsal gelişimine katkı sağlayacak projelerin değerlendirildiği toplantıda, yeni döneme ilişkin yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

        Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, kulübün hedeflerine ulaşması için ortak akıl ve iş birliğiyle hareket edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

        Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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