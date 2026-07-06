Gaziantep FK'de kamp programı belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin yarın tesislerde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.
Kırmızı-siyahlı takımın, 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar Gaziantep'te çalışacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Takımımız, iki günlük iznin ardından 18 Temmuz Cumartesi günü Belgrad'a giderek ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde başlayacak ve 4 Ağustos Salı gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını Belgrad'da sürdürecek."
Yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarıyla ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.