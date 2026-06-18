Gaziantep KÜSGET'te yol yenileme çalışmaları sürüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) bölgesinde başlatılan yol yenileme çalışmaları devam ediyor.





Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre KÜSGET’te, başlatılan kapsamlı çalışmada 45 kilometrelik yol ağı yenilenirken, yaklaşık 125 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer veriler Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, KÜSGET'in kentin üretim ve ticaret açısından önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, yoğun araç trafiğine maruz kalan yolların kullanım ömrünü tamamladığını ifade etti.



Bölgede ulaşım konforunu artırmayı amaçladıklarını kaydeden Yılmaz, çalışmaların yalnızca asfalt serimiyle sınırlı olmadığını, altyapı düzenlemeleriyle birlikte daha kalıcı ve sağlıklı bir ulaşım ağı oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.



Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yol konforunun artırılması amaçlanıyor.

